Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.09.2020 23:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 23:32
    ABONE OL

    , 'in kendisine cinsiyetçi küfürlerinden sonra fırsatı kaçırmadı: 400 bin lira tazminat isteyecek

    Ünlü şarkıcı ve zaman zaman sosyal medya üzerinden tartışmalar yaşadığı ile arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Serengil’in Lerzan Mutlu'yu hedef alan sinkaflı sözlerinin yeraldığı nın içeriğine ulaşıldı. Lerzan Mutlu’nun avukatı ise, ‘400.000 TL’lik Tazminat davası açacağız’ şeklinde konuştu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberi...

    Sabah
    Dilek Yaman
    400 bin lira tazminat isteyecek

    10 Ağustos akşamı, , ve menejeri ile birlikte Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinde bir ödül gecesine gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Serengil'den Lerzan Mutlu'nun isim ve soy isminin açıkça zikredildiği bir Saraçoğlu'na geldi. Saraçoğlu, ses kaydını ortamda açınca ve ortamda bulunan herkes ses kaydını ve tüm küfürleri duydu.

    Lerzan Mutlu'nun ağlamaya başlamasıyla, atölyede bulunan herkesin şok olduğu öğrenildi. Ortamdaki herkes şikayetin ardından dosyada tanık olarak ifade verdi.

    İŞTE O SES KAYDI

    O ses kaydının içeriğine ulaşıldı. Ses kaydında Serengil'in, 'Lerzan Mutlu or… benim anneme hakaret etti. Senin de bundan sonra o f..... onunla görüşmemen gerekiyordu. Gülşah çünkü o f...., herkes onu biliyor onunla alakalı kimse bana söylemedi yani' şeklinde ifadeleri yer alıyor.

    AVUKAT KONUŞTU

    Lerzan Mutlu'nun avukatı , "Ağza dahi alınmayacak, hele de bir kadının bir kadına karşı hiçbir hal ve şart altında kullanmaması gereken bu ifadeler, küfürler ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayetçi olduk, ayrıca 400.000 TL lik tazminat davası da açacağız" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Lerzan Mutlu, Seren Serengil'in kendisine cinsiyetçi küfürlerinden sonra fırsatı kaçırmadı: 400 bin lira tazminat isteyecek
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri