Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı

Yapılan paylaşımlara sessiz kalamayan Seren Serengil ise Instagram hesabından "Hadi" diyerek yayınladığı videosunda "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum" yazdı.