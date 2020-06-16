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Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı

Lerzan Mutlu ve Seren Serengil, Instagram'da birbirine girdi. Lerzan Mutlu, isim vermeden Seren Serengil'i hedef alan bir gönderme yaptı. Geçmişte Seren Serengil ve annesinin uyuşturucudan tutuklanmasından bahseden Lerzan Mutlu'ya, ünlü isimden yanıt gecikmedi. Gönderiye sessiz kalamayan Seren Serengil ise bel altı ifadeler kullandı. Diğer yandan Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü bölümünde beklenmedik anlar yaşandı. Girilen bir haberin ardından yayına tek başına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali'nin fenalaştığını ve ambulans çağırıldığını anlattı. Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı

16.06.2020 14:03 - Son Güncelleme: 16.06.2020 14:28
Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı

Dönem dönem yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşen Lerzan Mutlu, isim vermeden Seren Serengil'i hedef alan bir gönderme yaptı. Gönderiye sessiz kalamayan Seren Serengil ise bel altı ifadeler kullandı.

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Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı

YILLAR ÖNCE YAŞANANLARI HATIRLATTI

Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, "Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük 'kavasakisi' ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?" dedi.

Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı

"ZAVALLI, CAHİL, DÖNEK"

Hızını alamayan şarkıcı Lerzan Mutlu "Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitoman, hayal dünyasında yaşayan zavallı! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı

Yapılan paylaşımlara sessiz kalamayan Seren Serengil ise Instagram hesabından "Hadi" diyerek yayınladığı videosunda "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum" yazdı.

Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı

SEREN SERENGİL VE LERZAN MUTLU GEÇMİŞTE NE YAŞADI?

Lerzan Mutlu yıllar önce Oya Aydoğan'la birlikte bir programda sunuculuk yapmıştı. Ünlü oyuncu Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti.

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