Seren Serengil ile Lerzan Mutlu birbirine girdi! Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Magazin dünyası karıştı
Lerzan Mutlu ve Seren Serengil, Instagram'da birbirine girdi. Lerzan Mutlu, isim vermeden Seren Serengil'i hedef alan bir gönderme yaptı. Geçmişte Seren Serengil ve annesinin uyuşturucudan tutuklanmasından bahseden Lerzan Mutlu'ya, ünlü isimden yanıt gecikmedi. Gönderiye sessiz kalamayan Seren Serengil ise bel altı ifadeler kullandı. Diğer yandan Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü bölümünde beklenmedik anlar yaşandı. Girilen bir haberin ardından yayına tek başına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali'nin fenalaştığını ve ambulans çağırıldığını anlattı. Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı
YILLAR ÖNCE YAŞANANLARI HATIRLATTI
Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, "Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük 'kavasakisi' ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?" dedi.
"ZAVALLI, CAHİL, DÖNEK"
Hızını alamayan şarkıcı Lerzan Mutlu "Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitoman, hayal dünyasında yaşayan zavallı! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.
Yapılan paylaşımlara sessiz kalamayan Seren Serengil ise Instagram hesabından "Hadi" diyerek yayınladığı videosunda "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum" yazdı.