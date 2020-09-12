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    • 12.09.2020 22:33
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    • 12.09.2020 22:35
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    Bir evi soyduğu iddia edilen 4 lık şüphelisi tutuklandı

    'nin ilçesinde evden lık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    AA
    4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 7 bin lira, 410 dolar, 40 gram altın ve bir çeyrek altının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler S.O, N.U, M.G, C.T, Y.U, Z.O. ve S.V'yi yakaladı.

    Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlılardan C.T, Y.U, Z.O. ve S.V. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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