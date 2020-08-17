Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova, Seren Serengil'den şikâyetçi olmuştu. Mamatova, "Serengil'den yorgun olduğum için haftalık izin istedim. 'Hasta mısın? Yoksa bize korona bulaştırdın da kaçıyor musun?' dedi. Ardından bana saldırdı ve tekmeledi. Sonra da erkek arkadaşı Mustafa Tohma beni Beykoz Ormanı'na götürüp arabadan attı" demişti.
'ASIL BEN DAVACIYIM'
Serengil de, yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu: "Kadın izin istedi ve dışarı çıkacağını söyledi. 'Hep birlikte bu evde kalıyoruz, dışarıda salgın var. Çıkarsan bizi de tehlikeye atarsın' dedim. Tehditle para istedi. Onu ormanda değil kendi arabamızla şehir merkezinde bir caddeye bıraktık. Kamera kayıtları da var. Parasını ödedim, asıl ben davacıyım."
3 AY KORUMA KARARI
Beykoz 1. Aile Mahkemesi, Özbekistan uyruklu yardımcılarını Kovid-19 olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları gerekçesiyle savcılığa şikâyet edilen şarkıcı Seren Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma hakkında "3 ay süresince bu kişiye yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamaları" kararı verildi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Karar sonrası Seren Serengil olayla ilgili bazı medya kuruluşlarına açıklama yaptı. Özbekistan uyruklu hizmetli ise Serengil'in tedbir kararlarına aykırı davrandığını, yaptığı açıklamada kendisine hakaret ve küçük düşürücü sözler sarf ettiğini belirtip savcılığa ihbarda bulundu. Seren Serengil hakkında tedbir kararına aykırılıktan soruşturma başlatıldı.