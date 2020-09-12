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    • 12.09.2020 11:30
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    • 12.09.2020 11:40
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    ve arasında kılıçlar çekildi! Sinkaflı küfürler sonrası ihbar etti

    Aralarının açık olduğu bilinen ve arasında kılıçlar bir kez daha çekildi... Lerzan Mutlu ve Seren Serengil sosyal medya üzerinden tartışma yaşayınca, ikilinin arkadaşı Serengil'e neler olup bittiğini sordu. Seren Serengil, Gülşah Saraçoğlu'na gönderdiği ses kaydından Lerzan Mutlu hakkında sinkaflı ifadeler kullandı. Gülşah Saraçoğlu kendisine gelen ses kaydını Lerzan Mutlu’ya gönderdiğinde ise ünlü şarkıcı savcılığa başvurarak Seren Serengil’i ihbar etti.

    Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı.

    İfade sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.

    ÜNLÜ MODACIYA GÖNDERİLEN SES KAYDI
    İkilinin arkadaşı olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olup biteni sordu. Konuşma devam ederken Serengil, Saraçoğlu'na, Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi.

    Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf ediyordu. Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı.

    Bunun üzerine Lerza Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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