Bursa'da düz yolda giden araç takla attı! Polisler bile nasıl olduğunu anlamadı





Ters dönen aracın sürücüsü Emre İ. ile yanında bulunan Ümmü Gülsüm D. ile Yağmur Y. yaralandı. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş diğer sürücülerinde yardımıyla yol kenarına taşındı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahısların olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken polis nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalıştığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı.