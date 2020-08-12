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    • 12.08.2020 11:06
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    • 12.08.2020 11:11
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    Son dakika: 'in Menderes ilçesindeki la ilgili bir şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberine göre 'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan la ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenilmişti.

    Bu görüntünün sorumlusu tutuklandı

    Görece Mahallesi yakınlarında orman muhafaza memurlarınca bölgesine yakın bir alanda yakalanan ve jandarmaya teslim edilen S.T'nin işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Menderes'teki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda 10 Ağustos'ta çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

    Şüphelinin ilk ifadesinde, "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenilmişti.

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