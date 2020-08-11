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    • 11.08.2020 16:06
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    Son dakika: 'da orman ı çıktı

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman ına müdahale ediliyor.

    Sakarya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor...

    Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan , rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

    Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

    Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Pilavcı, bölgeye helikopterin gelmesini beklediklerini kaydetti.

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