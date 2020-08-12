Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.08.2020 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 10:51
    ABONE OL

    'daki mağazada iki genç kadına cinsel taciz! Şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

    Son dakika haberi... 'un Kâğıthane ilçesinde bulunan bir mağazada iki kadın kıyafet baktığı sırada tacize uğradı. Kadınlar şikayetçi olunca taciz şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde ’nde görülecek. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi.

    İstanbul'da iki genç kadına cinsel taciz!

    Kâğıthane'de bulunan bir mağazada iki kadın kıyafet baktığı sırada tacize uğradı.

    Olay geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde () meydana geldi. 21 ve 22 yaşındaki iki AVM'de gezintiye çıktı. İki arkadaş bir AVM içerisinde bulunan mağazaya girdiklerindeyse bir şahıs tarafından taciz edildi.

    MAĞAZADAKİ TACİZ KAMERALARA YANSIDI
    İki arkadaşında aynı şahıs tarafından taciz edilmesinin ardından genç kızlar şahsın fotoğrafını çekip alışveriş merkezinin güvenliğine bildirdi. Yaşadıklarını güvenlik görevlisine anlatan genç kızların tarif ettikleri şahıs başka bir mağazada gözaltına alınarak durum polise bildirildi.

    İfadesi alınan iki arkadaş, şahsın mağazadayken elle kendilerini taciz ettiğini, söz konusu olayın olduğu sırada güvenlik kamerasının da kayıt altında olduğunu ve şikâyetçi olduklarını ifade etti.

    TACİZİ REDDETTİ
    İfadenin ardından kamera görüntülerini inceleyen polisler şühpelinin taciz amacıyla genç kızlara yaklaştığını ve tacizde bulunduğunu tespit etti. Cezayir uyruklu 38 yaşındaki şüpheli Z.B., ise iki arkadaşın kendisine cinsel birliktelikte bulunmayı teklif ettiğini belirterek tacizi reddetti.

    5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık tarafından tacizci hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Z.B.'nin genç kızlara karşı sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği açıkça belirtildi. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

    ATAKAN IRMAK/SABAH

    Haberler Yaşam İstanbul'daki mağazada iki genç kadına cinsel taciz! Şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri