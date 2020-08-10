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    • 10.08.2020 17:33
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    • 10.08.2020 17:33
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    'te ağaçlandırma sahasında !

    'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. ve 'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ,    Görece köyü  Mevkiinde saat 15:34’da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15:44'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

    Menderes'te ağaçlandırma sahasında yangın!

    'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Menderes'in kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    ve 'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15:34'da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15:44'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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