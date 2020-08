Nero cinayetinde flaş gelişme! Koruma talep etti

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden Duygu ve Can Özula çifti, geçtiğimiz günlerde köpekleri Nero'yu arkadaşları Hilal Özdemir'e emanet etmiş ve şehir dışına gitmişlerdi. Özdemir'in Nero'yu gezdirdiği bir an iddiaya göre köpek, komşu Alp Erkin'in eşini ısırmıştı. Bu iddia sonrası Erkin, Nero'yu silahla vurarak öldürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duygu ve Can Özula çifti açıklama yapmış ve komşu Alp Erkin'in aile dostları Hilal Özdemir'e sinkaflı küfürler ettiğini, saldırdığını, köpekleri Nero'ya şiddet uyguladığını dile getirmişlerdi. Savcılığa yapılan ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hilal Özdemir, soruşturma devam ederken geçirdiği tramva sonrasında köpeği öldüren Alp Erkin'e karşı koruma talebinde bulundu. Koruma talebi incelendikten sonra reddedilmesine karar verildi.