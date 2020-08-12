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    • Yaşam
    • 12.08.2020 11:11
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    • 12.08.2020 11:11
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    cinayetinde flaş gelişme! Koruma talep etti

    Arkadaşı ’e köpekleri ’yu geçici bir süre bakmak için emanet eden çiftin Nero isimli köpeği, komşu tarafından silahla vurmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Hilal Özdemir komşu Alp Erkin’e karşı koruma talebi etti.

    Nero cinayetinde flaş gelişme! Koruma talep etti

    'de ikamet eden Duygu ve çifti, geçtiğimiz günlerde köpekleri 'yu arkadaşları 'e emanet etmiş ve şehir dışına gitmişlerdi. Özdemir'in Nero'yu gezdirdiği bir an iddiaya göre köpek, komşu 'in eşini ısırmıştı. Bu iddia sonrası Erkin, Nero'yu silahla vurarak öldürmüştü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Duygu ve Can Özula çifti açıklama yapmış ve komşu Alp Erkin'in aile dostları Hilal Özdemir'e sinkaflı küfürler ettiğini, saldırdığını, köpekleri Nero'ya şiddet uyguladığını dile getirmişlerdi. Savcılığa yapılan ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hilal Özdemir, soruşturma devam ederken geçirdiği tramva sonrasında köpeği öldüren Alp Erkin'e karşı koruma talebinde bulundu. Koruma talebi incelendikten sonra reddedilmesine karar verildi.

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