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    • 11.08.2020 16:03
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    • 11.08.2020 16:06
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    Son dakika: 'nde korkutan ! Yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

    Son dakika haberine göre 'e bağlı kıyısındaki sazlık alanda çıkan yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangına çok sayıda orman bölge ve itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor.

    Edremit Körfezi'nde yangın! Yerleşim yerlerine ilerliyor

    Yangın, öğle saatlerinde Edremit'e bağlı Zeytinlik Mahallesi, Dalyan mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerleşim yerlerine 100 metre uzakta bulunan orman yangını rüzgarın da etkisiyle giderek yayılmaya başladı.



    Yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar yangında evlerinin etkilenmemesi için hortumlarla önlem aldı.



    Diğer yandan, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 adet arazöz, itfaiye ekiplerine bağlı 4 araç ve 1 adet söndürme helikopteriyle yangına müdahale edildiği öğrenildi.



    Yüzlerce turistin akın ettiği Akçay, Güre, Altınoluk plajlarından görülen alevler ve yoğun duman turistler tarafından da ilgiyle izleniyor.
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