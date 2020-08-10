Yeni parti ile gündeme bomba gibi düştü! Muharrem İnce Perşembe günü ne açıklayacak?

10.08.2020 12:53

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri koparan Muharrem İnce'nin, son olarak Kurultay'da arka koltuklara atılmasının ardından yeni bir parti kuracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Perşembe günü açıklamalarda bulunacağını söyleyen Muharrem İnce'nin sözleri merak edilirken uzman isimler konuyu değerlendirmek üzere A Haber canlı yayınına katıldı. İşte CHP ve İnce arasındaki gerilim ve yeni partiye ilişkin değerlendirmeler...

ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK BASKI VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Avni Özgürel, "Muharrem İnce şu ana kadar pek çok şeyi söyledi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamalar var. İnce kırgınlıklarını, geçmişte yaşadığı sancıları ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile arasındaki kopuşu ifade eden açıklamalarda bulundu. Bir takım belgeler açıklayacağını söylüyor onların da şu ana kadar söylediklerinden farklı olacağını zannetmiyorum ama Sayın İnce'nin bir kararı vermesi lazım. İnce'nin üzerinde bir baskının olduğu da gayet açık. İnce'ye sen CHP'yi bölmeye yöneldin diyorlar parti içindekiler. Şimdiye kadar sana yapılanları da sineye çek deniyor açıkçası. Asıl amacının yeni parti kurmak değil de önümüzdeki dönem CHP'nin başına oynama veya bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığına aday olma yönünde olduğunu düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TEK ADAM

CHP'deki Kılıçdaroğlu'nun tek adam vesayetine dikkat çeken Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, "CHP içinde ciddi bir gerginlik var. Bunun en baştaki nedeni ise parti içerisindeki demokratik yolların kapanmış olması. CHP'nin gün geçtikçe HDP'ye benzemesi, HDP'nin dilinin CHP'ye sirayet etmiş olması CHP içerisindeki gerilimi artırdı. Kılıçdaroğlu'nun bir tek adam rejimi kurmuş olması nedeniyle parti içi muhalefet gün geçtikçe tasvifeyeye uğruyor. Muharrem İnce artık kritik bir eşiğe geldi. Ya tamamen parti içerisinde etkisizleşecek ya da parti içinde seçimlere gidilecek. Fakat burada denedi olmadı çünkü öyle bir sistem kurulmuş ki hep Kılıçdaroğlu kazanıyor" diye konuştu.

YENİ PARTİ KURACAK

İnce'nin yeni bir parti kuracağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikası Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ise, "Ben Sayın Muharrem İnce'nin artık yeni bir yolculuğa çıkacağını tahmin ediyorum. Bir parti kuracağını düşünüyorum. İlk etapta önümüzdeki haftadan itibaren başlayarak önemli açıklamalar yapacağını ön görüyorum. Eylül ayından itibaren de hem kendi kadrosunu belirlemek hem de gelişmeleri Anadolu'dan değerlendirmek açısından belli bir tura çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.