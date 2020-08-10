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    • Yaşam
    • 10.08.2020 18:04
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    • 10.08.2020 18:04
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    'de feci : 3 yaralı!

    'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı da 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılar Harun Y, Erkan A, ve Elif K. ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve 'ta bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.

    Silivri'de feci kaza: 3 yaralı!

    , saat 15.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi köy yolunda meydana geldi. 34 CUJ 175 ile 34 GIG 21 plakalı iki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle köy yolundaki virajda kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartırdı. Sağlık ekipleri, yaralılar Harun Y, Erkan A, ve Elif K. ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve 'ta bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.

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