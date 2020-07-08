Gençlerin sıkça kullandığı sosyal medya kontrolden çıktı! İstanbul Gaziosmanpaşa'da Betül Aşçı, önceki gün popülerliğini artırmak için Instagram hesabından canlı yayın açtı. 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K.'ye zorla sigara içirmeye çalıştı.
O görüntüler, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Betül Aşçı'ya tepki yağdırdı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sözde fenomen, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği açıklandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuk ve aileyle ilgili inceleme başlattı.
Twitter;
Bu da çocuk istismarının farklı bir versiyonudur. Bu defa çocuğu katletmemişler ama çocuğun geleceğini katletmişler.
Bu kadının yaptığı da çocuk istismarıdır.
Layık olduğunu bulursun umarım.
Bunun adı işkencedir. İki yorum bilmem kaç izleme alacağız diye yapmadıkları pislik kalmadı.
Kamera önünde bir çocuğa bunu yapan yaratık kamera arkasında neler yapmaz!
Para için küçücük çocuğa bu yapılır mı? Savcılık ders gibi bir ceza vermeli.