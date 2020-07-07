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    • Yaşam
    • 07.07.2020 23:26
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    • 07.07.2020 23:26
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    Kendisini polis olarak tanıttı 27 çaldı

    'in Menemen ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, sivil polis olduğunu belirten bir kişi, 'nde oturan iki yaşlı vatandaşı dolandırarak 27 , 2 bilezik ve 4 bin liralarını aldı.

    Kendisini polis olarak tanıttı 27 Cumhuriyet altını çaldı

    'in Menemen ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, sivil polis olduğunu belirten bir kişi, 'nde oturan iki yaşlı vatandaşı dolandırarak 27 , 2 bilezik ve 4 bin liralarını aldı.

    Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, zanlının R.Y. (39) olduğunu belirledi.

    Ekipler, şüpheliyi, ağabeyinin evinde gözaltına aldı. R.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Öte yandan, R.Y'nin evinde yapılan aramada, dolandırılan kişilere ait olduğu tespit edilen altın ve paranın ele geçirildiği öğrenildi.

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