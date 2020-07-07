Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.07.2020 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 19:58
    ABONE OL

    Başsavcılıktan Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki çocuğa zorla içirilmesi olayına ilişkin açıklama

    Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziosmanpaşa'da isimli genç tarafından 3 yaşındaki çocuğa canlı yayında içirilmesi olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Gaziosmanpaşa'da isimli genç tarafından 3 yaşındaki çocuğa canlı yayında içirilmesi olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    REHABİLİTE ÇALIŞMLARI BAŞLADI
    Yapılan açıklamada "Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
    Bazı sosyal medya platformlarında 07/07/2020 tarihinde "Kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

    Soruşturma kapsamında mağdurenin anne ve babasının yanında görüntüleri çektiği anlaşılan B.A.'nın ifadesine başvurulmuş, anne ve babanın akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmamaları nedeni ile "çocuğun yüksek yararı" gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdure hakkında Mahkemeden koruma kararı talep edilmiştir.

    Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin 07/07/2020 tarihinde verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir.

    Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Cumhuriyet Başsavcılığı

    Haberler Yaşam Başsavcılıktan Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirilmesi olayına ilişkin açıklama
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri