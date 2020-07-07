Betül Aşçı isimli kadının yaptığı Instagram canlı yayınındaki görüntüler büyük tepki çekti. İddiaya göre İstanbul Pendik'te yaşadığı belirtilen kadın, eline aldığı sigara ile Instagram üzerinden canlı yayın açtı. Yayın esnasında argo şekilde konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağına oturan 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı. Küçük kız durumdan rahatsız olurken, zorlamaya devam eden Aşçı bu anları saniye saniye yayınladı.