Yapılan açıklama şu şekilde:
"Canlı Yayında Kardeşine Zorla Sigara İçirmeye Çalıştı" başlıklı haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Bakanlık olarak çocuklarımızın üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz.
Videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ilr koordineli şekilde adres tespiti yapılmasını sağladık.
İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir. İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bİlgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız.