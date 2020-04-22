Yürekleri yakan olay Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi'nde yaşandı. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe-Ahmet Kartal çiftinin bağ evinde dün bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ancak kulübenin içinde bulunan 5 yaşındaki Nazlı ile 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.

ACILI ANNE BAYILDI

Üzücü haberi alan anne Ayşe Kartal ise yaşadığı evlat acısına dayanamayarak bayıldı. Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan acılı annenin şok yaşadığı açıklandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kız kardeşlerden geriye bu fotoğraf kaldı.