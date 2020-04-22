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    • Yaşam
    • 22.04.2020 Gazete
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    da feci olay! İki kardeş yanarak can verdi

    Yürekleri yakan olay 'ın İlçesi'ne bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi'nde yaşandı. Alevlerin içinde kalan Nazlı ve Irmak kardeşler kurtarılamadı.

    Yüreğimiz yandı

    Yürekleri yakan olay 'ın İlçesi'ne bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi'nde yaşandı. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe-Ahmet çiftinin bağ evinde dün bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ancak kulübenin içinde bulunan 5 yaşındaki Nazlı ile 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.

    ACILI ANNE BAYILDI
    Üzücü haberi alan anne ise yaşadığı evlat acısına dayanamayarak bayıldı. Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan acılı annenin şok yaşadığı açıklandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çalışma başlatıldı.

    Kız kardeşlerden geriye bu fotoğraf kaldı.

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