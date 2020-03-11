14 gün kuralı nedir? Koronavirüse karşı en önemli mücadele yöntemlerinden birisi olan Koronavirüs 14 gün kuralı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda 14 gün kuralına uyulması gerektiğinden bahsedildi.

14 GÜN KURALI NEDİR?

Fahrettin Koca'nın 14 gün kuralını önemle vurgulamasının ardından Sağlık Bakanlığı bu konuda yeni bir açıklamada bulunarak merak edilenleri yayımladı. Buna göre, koronavirüs salgını görülen ülkelerden dönen vatandaşların aşağıdaki uyarılara dikkat etmesi gerekiyor…

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtileriniz olmasa bile 14 gün boyunca evinizden çıkmayın

Ziyaretçi kabul etmeyin

Mümkünse ayrı odalarda kalın

Odanızı sık sık havalandırın

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın

Sofrada ayrı tabak ve bardak kullanın, ortak havlu kullanmayın

Evin ortak alanlarında tıbbi maske takın

Ellerinizi sık sık su ve sabunla 20 ila 30 saniye boyunca iyice yıkayın veya alkollü el dezenfektanı ile ovun.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü yaşamanız durumunda hemen maske takın ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

ŞEKER VE TANSİYON HASTALARI İÇİN: ARTIK DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİN

Bunun gibi tıbbi sorunlarınız varsa, proaktif olmayı seçebilir ve Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü bugünden itibaren daha fazla özen göstererek bunları ele almaya başlayabilirsiniz. Örneğin, 60 yaşın üzerindeki bir tanıdığınız veya bu yaşlara yakın bir akrabanız belirli kronik hastalık ilaçlarını kullanması gerektiği halde kullanmıyor mu? Bugünden itibaren kullanmaya başlamasını önerin.

Ara sıra, eğer varsa, kan şekerinizi kontrol edin ve parmak çubukları ya da insülin iğnenizi aksatıyorsanız, doktorunuzun size tavsiye ettiği üzere bu ilaçları kullanın. Astım veya akciğer hastalığınız varsa, reçeteli ilaçlarınızı sürekli olarak kullanmaya başlayın. Ve daha güçlü bir bağışıklık sistemi için, sigarayı derhal bırakın. Bolca egzersiz yapın.