Bugünkü
Takvim

'da okullar tatil mi? Sakarya'da son dakika Koronavirüs var mı? Açıklama geldi!

'da okullar tatil mi? Sakarya son dakika Koronavirüs var mı sorusu gündemde yerini aldı. Koronavirüsün Sakarya'da görüldüğü iddiaları sosyal medyada yer alırken, konuyla ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 pozitif hastanın görüldüğünü bildirmişti. Hastanın bir erkek olduğunu belirten Bakan Koca, hastanın hangi şehirde olduğunu açıklamamıştı.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 17:26
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 17:26
ABONE OL
Sakarya'da okullar tatil mi?

Sakarya son dakika Koronavirüs tatil açıklamaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sakarya'da Koronavirüs var mı sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 pozitif hastanın görüldüğünü bildirmişti. Hastanın bir erkek olduğunu belirten Bakan Koca, hastanın hangi şehirde olduğunu açıklamamıştı.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

SAKARYA'DA KORONAVİRÜS VAR MI?

Sakarya'da koronavirüs tespit edilmedi. Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınmıştı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Sakarya'da okullar tatil mi? Sakarya'da son dakika Koronavirüs var mı? Açıklama geldi!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri