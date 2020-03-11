Sakarya son dakika Koronavirüs tatil açıklamaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sakarya'da Koronavirüs var mı sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 pozitif hastanın görüldüğünü bildirmişti. Hastanın bir erkek olduğunu belirten Bakan Koca, hastanın hangi şehirde olduğunu açıklamamıştı.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

SAKARYA'DA KORONAVİRÜS VAR MI?

Sakarya'da koronavirüs tespit edilmedi. Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınmıştı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.