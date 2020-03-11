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'da kan donduran olay! Çöpte yeni doğmuş bulundu

'da görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 19:25
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 19:39
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Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.

Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı kutunun içerisinde bebek olduğunu fark etti.

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