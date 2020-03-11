Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.
Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı kutunun içerisinde bebek olduğunu fark etti.
Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.
Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı kutunun içerisinde bebek olduğunu fark etti.
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