Hastalıklardan korunmak için okunacak dua yoğun şekilde araştırılıyor. Hastalık korunma duası merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde önlemler sıkı bir şekilde alınıyor. Vatandaşlar da hastalıklardan korunmak için okunacak dualar hakkında araştırma yapıyor. Tıbbi anlamda sağlıkla ilgili gerekli tüm tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra manevi yönden de bunu desteklemek ve önemli derecede kuvvetlendirebilmek için dualar en büyük ihtiyaç kaynağı olmaktadır.

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA!

Sağlık ve Şifa Duası: "Ezhib'l be' se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama" Meali, "Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık kalmasın." Bu dua peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık, şifa dualarındandır.