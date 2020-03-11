Üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler hangileri sorusu gündeme oturdu. Üniversite öğrencisi olan binlerce genç, İstanbul, Ankara, İzmir üniversiteler tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde korona virüsünün görülmesiyle birlikte, toplumsal hayatta önlemler peş peşe geliyor. İlkokul ve liselerde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama beklenirken, üniversitelerden yeni kararlar geliyor. Peki, üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler hangileri? Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun ortak kararı ile corana virüsü önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanmış olan bahar tatilini daha erkene çekti.