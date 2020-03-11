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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 14:18
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    • 12.03.2020 14:19
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    , , ? hangileri? haberleri...

    , , ? hangileri sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından bazı üniversitelerden tatil haberleri gelmeye başladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin tatil olmasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulunurken, öğrenciler de tatil olan üniversiteler hangileri sorusuna yanıt arıyor. Dün yapılan açıklamalarda birçok okuldan tatil haberi gelmişti. Peki, tatil olan üniversiteler hangileri? İlkokul ve liselerin tatil olmasına ilişkin de kararın bugün netleşmesi bekleniyor.

    Üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler listesi!

    Üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler hangileri sorusu gündeme oturdu. Üniversite öğrencisi olan binlerce genç, İstanbul, Ankara, İzmir üniversiteler tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde korona virüsünün görülmesiyle birlikte, toplumsal hayatta önlemler peş peşe geliyor. İlkokul ve liselerde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama beklenirken, üniversitelerden yeni kararlar geliyor. Peki, üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler hangileri? Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun ortak kararı ile corana virüsü önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanmış olan bahar tatilini daha erkene çekti.

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