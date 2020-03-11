13 Mart İstanbul, Ankara Kayseri ve Sakarya Cuma namazı iptal olacak mı? Sorusu şimdiden arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bu bağlamda konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama gelirse haberimizde yer alacak.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi. Corona Covid-19 (Korona) olarak da adlandırılan virüsleri insanların hayvanlarla temasından yayılabilir. Peki koronavirüs nedeniyle cuma namazı iptal olacak mı?