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'ye sigortasız çalıştırdığı şoförden dava

Sürekli olarak yaptığı maksatlı yalan le ve çalıntı programlarla gündem olan , şimdi de sigortasız işçi çalıştırdığı için dava edildi. FOX TV'de sigortasız şekilde çalışırken geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum olan isimli vatandaş, kuruma dava açtı.

  • Yaşam
  • 04.03.2020 08:02
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 08:08
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FOX TV'ye sigortasız çalıştırdığı şoförden dava

, sigortasız çalıştırırken kaza yapan şoförünü "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma" yalanıyla kandırdı. Yatağa mahkum kalan mağdur şoför, Fox'a dava açtı, ilk duruşma yapıldı

SİGORTASI YAPILMADI
Sabah'ın haberine göre , Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında şoförlük yapıyordu. Sigortasız çalışırken kaza geçiren Özkaya, yatağa mahkum oldu. Fox TV yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, sakın şikayetçi olma" dedi. Fox TV, sigortasız çalıştırdığı 50 yaşındaki şoför Mustafa Özkaya'yı kaza yapınca ortada bıraktı.

TANIKLAR DİNLENECEK
Ancak şoförü bir daha arayan soran olmadı. Kandırılan mağdur şoför, şikayetçi oldu. Bakırköy 21. İş Mahkemesi'nde başlayan dava, ön inceleme duruşmasında tanıkların dinlenmesi için 30 Haziran'a ertelendi. Bu arada Fox TV, uzlaşma için bile Özkaya'ya dönüş yapmadı.

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