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İki ilde eş zamanlı operasyonu: 9 gözaltı kararı

'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Adana merkezli iki ilde eş zamanlı opperasyonu düzenlendi. Örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Yaşam
  • 04.03.2020 08:12
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 08:12
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İki ilde eş zamanlı ByLock operasyonu

Adana merkezli iki ilde /PDY'ye yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin haberleşme programı kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bu programı kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana ve İstanbul'da adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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