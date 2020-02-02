SAMSUN'DA SERGİLEDİ

Görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan boşandı. Yaşadığı şiddeti resimlerine aktaran Demirci, Samsun'da açılan bir sergide Esaret ve Başkaldırı olarak adlandırdığı tablolarını sergiledi.

AMELİYAT OLDU

İç dünyasını tablolarında gözler önüne seren Demirci, zor bir dönemden çıktığını anlattı. Demirci, Instagram'da şu açıklamayı paylaştı: Sıkıntılı boşanma sürecinde sağlık sorunlarım oluştu, ameliyat oldum. Daha fazla stres yaşamamak için anlaşmalı boşandım. Tazminat almadım, sadece ziynet eşyalarımı aldım.

KARISINI BÖYLE TEHDİT ETMİŞ! 1 MİLYON 200 BİN LİRA TAZMİNAT 15 BİN TL NAFAKA

Fox Tv'de 'Çalar Saat' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın evliliği iki yılda bitti. Görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya, yüzük takmayan, duygusal şiddet uygulayan, başka kadınlarla samimi pozlar veren ve bebek istemediği iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açmıştı.

"YÜZÜNÜ GÖZÜNÜ DAĞITIRIM"

Dilekçede, "Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda Küçükkaya'nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" demiştir" diyerek davalı İsmail Küçükkaya'nın eşine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

EŞİYLE VERMEDİĞİ SAMİMİ POZLARI HAYRANLARIYLA VERDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre iki yıl önce evlenen tarafların çocukları bulunmuyordu. Nişan yüzüğü dahi takmayan İsmail Küçükkaya, mesleği ve geliri nedeniyle eşini küçük gördü. Taraflar arasındaki ilk gerginlik düğün günü yaşandı. Bodrum'da eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Küçükkaya ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle yüzmeye giden İsmail Küçükkaya, odaya gelerek eşine yüzüğü taktı ve düğün yapıldı. Ancak daha evlilik öncesi nişanlı oldukları dönemde yüzük takmaması gibi güven sarsıcı hareketleri evlilik süresince devam etti.

"EŞİYLE VERMEDİĞİ SAMİMİ POZLARI..."

Davalı kocayı eski sevgilileri aramaya başladı. 'Hayranlarım' ifadesini kullandığı başka hanımlar ile samimi görüntü içeren resimlerini sürekli sayfasına koydu. Davalı eşiyle vermediği samimi pozları, tanımadığı ya da resim çekmek için gelen hanımlar ile verdi. Sık sık Bebek'te yalnız yürüyüşe çıkan ve telefonunu kapatan davalı koca, eşini yanına almadı. Davetlere eşini götürmeyen İsmail Küçükkaya, "Senin ne işin var giyinip süslenip ünlü mü olacaksın, gittiğim her yere seni de mi götüreceğim" diyerek duygusal şiddet uyguladı.