Emekliler üzerinden yalan haber üretip, siyasi rant elde etmeye çalışan Fox TV ve Sözcü Gazetesi’nin oyunu çabuk bozuldu. İşte ortaya atılan yalanlar ve gerçekler... YALAN: BU SENE İKRAMİYELER ÖDENMEYECEK. GERÇEK: TARİHLER BİLE BELLİ. YALAN: ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞI EKSiK YATACAK. GERÇEK: BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK. YASAL DÜZENLEME HALA YÜRÜRLÜKTE... EMEKLİ OYUNU BOZULDU! Emekliler üzerinden devlet ile vatandaşı kavga ettirmeye çalışan Fox TV ve Sözcü Gazetesi'nin yalanları çabuk söndü. Sosyal Güvenlik Kurumu kısa bir açıklama yaparak bu iddiaların maksatlı olduğunu belirtip yalanladı ve hukuki yollara başvurulacağını bildirdi. Gazetemizi arayan birçok emekli de yapılan maksatlı haberlerle ilgili tepkisini dile getirirken; TAKVİM yapılan iddiaların gerçeklerini ortaya koydu. İşte iddialar ve gerçekler... BİRİNCİ YALAN: EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENMEYECEK... GERÇEK: Emeklilere yasa gereği her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde maaşları ne olursa olsun bin lira ikramiye ödeniyor. 2 yıldır ödenen ikramiye, bu yıl da tekrarlanacak. Hatta bu rakamın artırılması da gündemde. Bu konuda çalışmalar da devam ediyor. Üstelik ikramiyelerin ödeneceği tarihler bile belli. Ramazan Bayramı ikramiyesi 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 27-30 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Bu paraların kesilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını SGK da açıkladı. ÜÇÜNCÜ YALAN: YÜZDE 5 SAĞLIK KESİNTİSİ YAPILACAK GERÇEK: Emekliler Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altında hem devlet hem de özel hastanelerden sağlık hizmeti alabiliyor. Özel hastanelerde diğer hastalardan daha az katkı payı verirken, eczanelerde de ilaçlarını ücretsiz alıyor ve yüzde 10'luk katkı payı maaşlarından kesiliyor. Emeklilerden yüzde 5'lik sağlık kesintisi yapılacağı yönünde hiçbir çalışma olmadığı gibi, tam tersi olarak şu anda emeklilere ödenen ve yüzde 4-5 olarak hesaplanan ek ödemenin de artırılarak 2 katına çıkartılması gündemde. DÖRDÜNCÜ YALAN: ÖLÜM AYLIĞINDA DUL EŞE YAŞ SINIRI GELECEK... GERÇEK: Dul eşe ölüm aylığı bağlanması için vefat eden sigortalının 900 ya da bin 800 gün priminin olması yeterli. İhtiyacı olan dul ve yetimlere maddi destek programları uygulanırken, ikramiye ve promosyondan dul ve yetimler de yararlandırılıyor. Yaş sınırının aksine haklar daha da genişletiliyor. İKİNCİ YALAN: ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLECEK... GERÇEK: Emeklilerin çalışmasının önünde yasalarımızda herhangi bir engel yok. Daha önce kendi işyerlerini açan, yani Bağ- Kur kapsamında olan emeklilerin maaşından yüzde 15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılıyordu. Bu kesinti AK Parti hükümetleri tarafından 2015'te önce yüzde 10'a indirildi. Ardından 2016'da tamamen kaldırıldı. O tarihten bu yana emeklilerin maaşından kesinti yapılmıyor. Emekliler maaşlarını tam alıyor. Bunun yeniden gelmesi söz konusu değil. Yasa hala yürürlükte. DERTLERİ BAŞKA BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiası ile ilgili 'Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka' dedi. Bakü dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine yönelik iddiaların medyada yer aldığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: 'Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım.' 2.250 TL PROMOSYON Promosyon kampanyalarına yenisi eklendi. ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine 2 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. ING'li emekli müşteriler, kampanya kapsamında 450 TL'ye varan nakit promosyona ek, Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için 2 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunulacak. İKRAMİYEYE ENFLASYON AYARI TESK Başkanı Bendevi Palandöken, '13 milyona yakın emekli vatandaşımız bayram ikramiyelerinin piyasa şartlarına göre güncellenerek verilmesini dört gözle bekliyor' dedi. Emekli ikramiyelerinin yıllık enflasyon artışı göz önünde bulundurularak güncellenmesini isteyen Palandöken, 'İkramiyeler ile 13 milyona yakın emekli rahat ederken, piyasaların hareketlenmesi de sağlanacak' dedi. EN AZ 2.767 TL Emekliler, bu yılın ikinci maaş zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise hakem kurulu kararı doğrultusunda, yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Bu nedenle enflasyon verileri yakından izlenirken, yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 767 liraya ulaşacak. Bu tutar, enflasyon ile daha da yükselecek. 6 aylık enflasyon farkı belirleyecek.
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