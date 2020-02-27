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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 Gazete
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    FOX TV ve Sözcü Gazetesi'nin yalanı söndü! TAKVİM üzerinden oynanan oyunu bozuyor

    ler üzerinden yalan haber üretip, siyasi rant elde etmeye çalışan Fox TV ve Sözcü Gazetesi’nin oyunu çabuk bozuldu. İşte ortaya atılan yalanlar ve gerçekler...




    YALAN: BU SENE İKRAMİYELER ÖDENMEYECEK.
    GERÇEK: TARİHLER BİLE BELLİ.
    YALAN: ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞI EKSiK YATACAK.
    GERÇEK: BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK. YASAL DÜZENLEME HALA YÜRÜRLÜKTE...

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