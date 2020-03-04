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| den son dakika yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde bugün için hava sıcaklıklarının 2-5 derece arasında artacağı açıklanırken, yarından itibaren yurdun büyük bölümünün yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 4 Mart 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 04.03.2020 07:55
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 07:57
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Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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