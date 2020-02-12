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  • 12.02.2020 14:32
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 14:42

Son dakika: 'in katili hakkında gerekçeli karar açıklandı

Son dakika haberine göre i davasında katil 'a verilen ağırlaştırılmış cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. 1. ’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

Ceren'in katili ile ilgili gerekçeli karar açıklandı
i davasında katil 'a verilen ağırlaştırılmış cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. 1. 'nin gerekçeli kararında, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.



CEREN'İN AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ceren'in ailesi, katil Arduç'un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç'un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi'nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.

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