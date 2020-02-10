Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.02.2020 11:08
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 11:15

Son dakika: ’in katili 3. kez hakim karşısında

Son dakika haberi... ’da üniversite öğrencisi ’in katil zanlısı , polis memurlarını kasten öldürmeye teşebbüsten yeniden hakim karşısına çıktı.

Ceren'in katili 3. kez hakim karşısında
'da üniversite öğrencisi 'i bıçaklayarak öldüren ve olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanan , o esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli 2 görevli polis memurun da yaralamıştı.



Hakkında, iki ayrı iddianame hazırlanan ve 23 Aralık tarihinde ilk kez çıktığı hakim karşısında akıl sağlığının araştırılmasını talep eden Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.



'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hapis yatan katil Özgür Arduç, yakalandığı esnada polis memurlarını bıçakla yaralayan ve hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilen Özgür Arduç, 3. kez hakim karşısına çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç 3. kez hakim karşısında
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri