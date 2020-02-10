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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 12:00

'in katili 'tan kan donduran ifadeler: "Eğer bana bakmasaydı boğazına sokacaktım"

’da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki ’i canice öldüren katil zanlısı ’un yaraladığı polisler hakkında yargılanmasına başladı. ’da tutuklu bulunan cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Arduç’un verdiği ifadeler kan dondurdu. Arduç, "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Öldürmek istedim. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, olayın ertesi günü kent merkezinde esnaf tarafından yakalanarak, kendisini polis otosuna bindiren 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

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