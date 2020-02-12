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  • 12.02.2020 14:53
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 14:53

3 aylar ne zaman başlıyor? 2020 ? Diyanet

başlayacak? Üç ayların başlangıcına işaret eden Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından huşu içinde karşılanacak. Duaların edileceği Regaip Kandili ile birlikte nin tarihleri merak ediliyor. Diyanet tarafından üç aylar ve dini günler takvimi yayımlandı. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2020 ? İşte 2020 kandil günleri...

3 aylar ne zaman başlıyor?

Üç aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan'ın başladığını işaret eden Regaib Kandili huşu içinde karşılancak. Üç aylara erişmenin sevincini yaşayan İslam alemi Regap Kandili'nin huşu içinde karşılayacak. Duaların kabul olacağı ve rahmet yağacağı bir gün olan Regaib Kandili tarihi, Diyanet'in yayınladığı takvim ile birlikte belli oldu. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2020 Regaip Kandili ne zaman? İşte 2020 kandil günleri...

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2020 Ramazan ve Kurban Bayramı takvimi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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