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  • 12.02.2020 13:51
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 13:51

'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

'de emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 50 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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