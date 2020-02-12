Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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