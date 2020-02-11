Bugünkü
Takvim

'in katili 'tan dehşete düşüren ifadeler! "Öldürmek istedim..."

'da geçen sene üniversite öğrencisi 'i (20) öldüren zanlısı 'un (36), yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı. Arduç, "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" dedi.

Öldürmek istedim!

Ordu'da geçen sene üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren zanlısı Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı. Arduç, "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" dedi.




Gözaltına alınan , iki polisi yaralamıştı.



henüz 20 yaşındaydı. Hunharca öldürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCeren Özdemir'in katili Özgür Arduç'tan dehşete düşüren ifadeler! "Öldürmek istedim..."
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri