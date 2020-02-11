Ordu'da geçen sene üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren zanlısı Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı. Arduç, "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" dedi.









Gözaltına alınan Özgür Arduç, iki polisi yaralamıştı.







Ceren Özdemir henüz 20 yaşındaydı. Hunharca öldürüldü.