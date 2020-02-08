Çatak-Van karayolunun trafiğe kapalı olan 10 kilometresinde bulunan Elmacı mevkine çığ düştü.

ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Van- Çatak- Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerleyebildiği bölgede görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar iniyor. Van- Çatak karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Görentaş Mahallesi'nden itibaren de yol trafiğe kapatıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, can güvenliği gerekçesi ile araçların Çatak ve Bahçesaray yönüne gitmelerine izin vermiyor.

KAR YAĞIŞI BİR ÇOK YOLU ULAŞIMA KAPATTI

Van Valiliği, kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama, akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van-Gürpınar kara yolunun Kurubaş Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi ile Van-Çatak kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesine karşı saat 22.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı."