Baz istasyonu kuran iki görevli ölümü göze aldı, kurtarma ekiplerine katıldı! İkisi de çığın altında kaldı...

Turkcell firmasının çalışanları Orhan Demir (42) ve Umut Pişirici (43), önceki gün Van'dan seyyar baz istasyonunu aldı. Bahçesaray'a ulaştırdı.
Ancak çığ ikisini tam o anda yakaladı. Kurtarma ekipleri tonlarca karın altında kaldı. Beyaz ölümün aldığı canlarımızın sayısı 41'e çıktı.
Gezici baz istasyonlarını kuran Pişirici (solda) ve Demir, 15 yıldır birlikte çalışıyordu.
AA muhabiri, çığın sembol fotoğrafını anlattı: Asker, çığ altında ölen arkadaşının yeleğine bakıp bakıp ağlıyordu.
ACILARA TANIK
Çığ felaketinde şehit sayısı 41'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 84 olarak açıklandı. Çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ederken gözyaşı döken askerin fotoğrafını çeken Anadolu Ajansı muhabiri Özkan Bilgin, üç gündür bölgede çok zor şartlarda görev yaptıklarını söyledi. Bölgede iki kez çığ düşmesine tanıklık ettiklerini belirten Bilgin, "O asker çığın olduğu yere bakıyordu, ağıt yakıyordu. Çok üzücü bir andı. O fotoğrafı çekerken de yüreğim parçalandı. Fotoğrafları düzenlediğimde de gözyaşlarıma hakim olamadım. İlk kez çektiğim bir fotoğraf beni ağlattı. 11 yıldır bu meslekteyim sayısız fotoğraf çektim ama bu fotoğraf beni derinden etkiledi. Anadolu Ajansı'nın çok dilli yayınıyla servis edilmesinin ardından gerek ulusal gerekse de uluslararası medyada geniş yer buldu. Keşke hiç yaşanmasaydı ve ben bu fotoğrafı çekmeseydim. Kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.
ŞEHİTLERİMİZE VEDA
Türk bayrağına sarılı tabutların yan yana dizildiği törenin ardından şehit 12 asker Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçakla memleketlerine uğurlandı. Güvenlik korucuları ve itfaiyecilerin ise Van'ın farklı ilçelerinde toprağa verileceği açıklandı.
Van'da çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiyeci ile Hakkari'de el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
180 KİŞİ ARIYOR
Çığ faciasının acıları devam ederken, 180 kişiden oluşan AFAD ve JAK timleri, hayatlarını riske atarak kurtarma çalışmalarına devam etti.
Bahçesaray Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düşen iki çığda, AFAD'dan alınan bilgilere göre, toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi ise yaralandı. Bölgede, olası çığlara karşı önlem olarak yapay patlatma gerçekleştirildi. Alanda, 85 AFAD Uzmanı, 75 kişilik JAK ile 10 kişilik AFAD ekipleri çalışıyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi mucize peşinde.
Ancak çığ ikisini tam o anda yakaladı. Kurtarma ekipleri tonlarca karın altında kaldı. Beyaz ölümün aldığı canlarımızın sayısı 41'e çıktı.
Gezici baz istasyonlarını kuran Pişirici (solda) ve Demir, 15 yıldır birlikte çalışıyordu.
AA muhabiri, çığın sembol fotoğrafını anlattı: Asker, çığ altında ölen arkadaşının yeleğine bakıp bakıp ağlıyordu.
ACILARA TANIK
Çığ felaketinde şehit sayısı 41'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 84 olarak açıklandı. Çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ederken gözyaşı döken askerin fotoğrafını çeken Anadolu Ajansı muhabiri Özkan Bilgin, üç gündür bölgede çok zor şartlarda görev yaptıklarını söyledi. Bölgede iki kez çığ düşmesine tanıklık ettiklerini belirten Bilgin, "O asker çığın olduğu yere bakıyordu, ağıt yakıyordu. Çok üzücü bir andı. O fotoğrafı çekerken de yüreğim parçalandı. Fotoğrafları düzenlediğimde de gözyaşlarıma hakim olamadım. İlk kez çektiğim bir fotoğraf beni ağlattı. 11 yıldır bu meslekteyim sayısız fotoğraf çektim ama bu fotoğraf beni derinden etkiledi. Anadolu Ajansı'nın çok dilli yayınıyla servis edilmesinin ardından gerek ulusal gerekse de uluslararası medyada geniş yer buldu. Keşke hiç yaşanmasaydı ve ben bu fotoğrafı çekmeseydim. Kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.
ŞEHİTLERİMİZE VEDA
Türk bayrağına sarılı tabutların yan yana dizildiği törenin ardından şehit 12 asker Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçakla memleketlerine uğurlandı. Güvenlik korucuları ve itfaiyecilerin ise Van'ın farklı ilçelerinde toprağa verileceği açıklandı.
Van'da çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiyeci ile Hakkari'de el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
180 KİŞİ ARIYOR
Çığ faciasının acıları devam ederken, 180 kişiden oluşan AFAD ve JAK timleri, hayatlarını riske atarak kurtarma çalışmalarına devam etti.
Bahçesaray Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düşen iki çığda, AFAD'dan alınan bilgilere göre, toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi ise yaralandı. Bölgede, olası çığlara karşı önlem olarak yapay patlatma gerçekleştirildi. Alanda, 85 AFAD Uzmanı, 75 kişilik JAK ile 10 kişilik AFAD ekipleri çalışıyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi mucize peşinde.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.