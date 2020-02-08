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  • 08.02.2020 12:23
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 12:23

Recep ayı ne zaman? 2020 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? İşte üç aylar takvimi

Üç aylar ne zaman? Müslümanlar için özel önemi olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç ayları oluşturuyor. Üç ayların ilki olan ve Regaip Kandili ile başlayacak olan Recep ayının tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhsanın ve hayrın bol olduğu üç ayların başlangıcı Regaip Kandili ne zaman? 2020 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? İşte detaylar...

Recep ayı ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? Regaib gecesi, bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Bu gece kurtulacak olanlar da, bu geceye ve bu gecede ibadetlere rağbet edecek olanlardır. Regaip kandili hicri takvime göre recep ayının ilk haftasında kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile birlikte üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman? 2020 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? İşte detaylar...

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

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