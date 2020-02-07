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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 11:15

: 'daki çığ felaketini soruşturmak için 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

haberi... , 'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Van'daki çığ felaketi için 3 müfettiş görevlendirildi

, 'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

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