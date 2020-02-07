İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.