İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.
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