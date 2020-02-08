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  • 08.02.2020 11:29
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 11:29

'nda ulaşıma kar engeli! Giriş çıkışlar kapatıldı

D-100 kara yolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tırların istikametine geçişine izin verilmiyor.

Ulaşıma kar engeli! Giriş çıkışlar kapatıldı

'nın D-100 karayolu ve Otoyolu geçişinde dün başlayan yoğun kar yaşı sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Dağı'nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Bolu yönünden istikametine giden tırlar, D-100 karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak geri gönderiliyor. istikametinde ise Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçların geçişine izin veriliyor.

Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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