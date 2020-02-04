İstanbul Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık, otobüs şoförü Necdet Karakuş hakkında bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?

Geçen mart ayında 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş, duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan şoför, tutuklanmıştı.

Karakuş'un ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenilmişti. Karakuş'un sorgu hâkimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedilmişti.