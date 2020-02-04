Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler takvimi yayımlandı. Şubat ayının ilk haftalarında en çok merak edilen konular arasında 'üç ayların başlangıcı' yer alıyor. İslam alemi bu mübarek günlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Birlik ve beraberliği güçlendiren, ülfet ve muhabbeti artıran, rahmet ve mağfiret iklimi olarak adlandırılan üç aylar takvimi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 kandil günleri ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 dini günler takvimi...

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.