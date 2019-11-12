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'ta dehşet saçan özel halk otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

'ta dehşet saçan özel halk otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsünün durağa dalmadan önce şoförün kamerayı bozduğu anlar kameralara yansıdı.

Dehşet saçan özel halk otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 3 Kasım'da 'ta yaşandı. Necdet Karakuş'un kullandığı özel halk otobüsü durağa daldı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Kaçmak isteyen sürücü, bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atladı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından zor da olsa gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan , tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halk otobüsünün durağa dalmadan önce şoförün kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücü yukarıya doğru uzanıyor ve kameranın yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kesiyor.



Necdet Karakuş tutuklandı.

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