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  • 04.02.2020 15:19
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:19

? 2020 birinci ? ?

Cemre ne zaman düşüyor? "Ateş parçası" veya "kor halindeki ateş" anlamına gelen cemrenin ilki için geri sayım başladı. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar cemre tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, ? 2020 birinci ? ? İşte ...

Cemreler ne zaman düşüyor?

2020 cemre tarihleri ne zaman? Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen cemre olayı üç aşamadan oluşuyor. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşüyor. Arapça anlam olarak "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2020 birinci cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre nedir? İşte 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

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