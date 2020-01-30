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’da bir psikopat, kucağına aldığı kediyi yere fırlattı! Dehşet anları kameraya yansıdı...

Kediyi yerden yere vuran cani, gözaltına alındı. Olay pazartesi Küçükçekme'de yaşandı. Ufuk B. (32) bir sitenin bahçesinde gördüğü kediyi kucağına aldı, bir süre sevdi. Ardından hayvanı yere fırlatıp tekledi. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Kediyi yerden yere vuran cani, gözaltına alındı. Olay pazartesi Küçükçekme'de yaşandı.

Ufuk B. (32) bir sitenin bahçesinde gördüğü kediyi kucağına aldı, bir süre sevdi. Ardından hayvanı yere fırlatıp tekledi.




O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis harekete geçti. Şüpheli kısa sürede yakalandı. madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu belirlenen Ufuk B. adliyeye sevk edildi.


Önce sevdi



Yere fırlattı


Tekmeledi

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