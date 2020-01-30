Kediyi yerden yere vuran cani, gözaltına alındı. Olay pazartesi İstanbul Küçükçekme'de yaşandı.
O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis harekete geçti. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu belirlenen Ufuk B. adliyeye sevk edildi.
Önce sevdi
Yere fırlattı
Tekmeledi
Ufuk B. (32) bir sitenin bahçesinde gördüğü kediyi kucağına aldı, bir süre sevdi. Ardından hayvanı yere fırlatıp tekledi.
O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis harekete geçti. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu belirlenen Ufuk B. adliyeye sevk edildi.
Önce sevdi
Yere fırlattı
Tekmeledi
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