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  • 29.01.2020 12:45
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:49

: 'de bir şahıs yi yerden yere vurdu!

haberi... Küçülçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı yi "sevdikten" sonra yere vuran ve tekmeleyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kediyi yere vurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, pazartesi günü 'de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ufuk B.(32) yi kucağına alıp bir süre "seviyor", ardından kediyi yere vuruyor ve tekmeliyor.



Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ufuk B. mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi.



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