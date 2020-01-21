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  • 21.01.2020 18:58
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 18:58

ve arasındaki yaş farkı kaç?

ve arasındaki yaş farkı kaç? Yine oldukça merak ediliyor. Müslüm filmi bu akşam TV 8 ekranlarında olacak. Müslüm Gürsel 6 yıl önce 2013 yılında vefat etti vatandaşlar ise Muhterem Nur'un acılarla geçen hayatını araştırmaya başladı. 86 yaşında olan asıl adı Olga olan Yugoslav göçmeni Muhterem Nur doğduğunda ölsün diye dışarı atılmış. Babası doğmadan önce kaçmış ve bir kere tecavüze bir de eniştesinin tacizine maruz kalmış. Bir dönem sinemanın ve sahnelerin yıldızı olan Muhterem Nur'un gerçek ismi Olga'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya geldi.

Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasındaki yaş farkı kaç?

Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur arasında yer alan yaş farkı Müslüm filmini izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Müslüm Gürses ne zaman öldü, kaç yıl soruları merak konusu oldu. 2016 yılında yani 6 yıl önce vefat eden Müslüm Gürse'in hayatı da merak konusu oldu. Müslüm filmi ile rekor kıran film sonrası en çok merak edilenlerden biri de Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur oldu. Peki Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, gençliği nasıldı ve Müslüm Gürses ile aralarında kaç yaş var? Bir dönemin efsane ses sanatçılarında olan Muhterem Nur'da hayatı boyunca birçok acı yaşamış.

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