Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur arasında yer alan yaş farkı Müslüm filmini izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Müslüm Gürses ne zaman öldü, kaç yıl soruları merak konusu oldu. 2016 yılında yani 6 yıl önce vefat eden Müslüm Gürse'in hayatı da merak konusu oldu. Müslüm filmi ile rekor kıran film sonrası en çok merak edilenlerden biri de Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur oldu. Peki Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, gençliği nasıldı ve Müslüm Gürses ile aralarında kaç yaş var? Bir dönemin efsane ses sanatçılarında olan Muhterem Nur'da hayatı boyunca birçok acı yaşamış.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ