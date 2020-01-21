Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatan Müslüm filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. "Müslüm Baba" olarak bilinen ve milyonlarca vatandaş tarafından dinlenen Müslüm Gürses'in filmi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda Müslüm Gürses kimdir sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses nerede doğdu, nerelidir? Müslüm Gürses ne zaman hayatını kaybetti? Müslüm Baba hayattayken katıldığı her program ve konserde hayatının ne kadar kötü geçtiğini açıklıyordu. Müslüm filminden sonra hayranları Baba'nın ne zman öldüğünü ve hastalığını merak etmeye başladı.

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